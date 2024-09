Foto: Heber Gomes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga Duarte • Publicada em 21/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo contra o {Atlético-GO} neste sábado (21), às 16h, na Neo Química Arena, cercado de expectativas. Se por um lado a torcida espera ver a estreia do holandês Memphis Depay, por outro há a esperança de o time enfim sair da zona de rebaixamento nesta rodada. E a equipe terá uma sequência de jogos em casa para tentar escapar da queda para a Série B.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O time do técnico Ramón Díaz é o 18º colocado, com 25 pontos. São dois a menos que o Fluminense, primeiro clube fora da zona da degola. Para deixar o Z4, o Timão precisa vencer o Atlético-GO. Além disso, o Botafogo tem de vencer o Fluminense e o Vitória não pode ganhar do Juventude, em partidas que também acontecem neste sábado.

Diante do time goiano, o Corinthians não terá o zagueiro André Ramalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o técnico Ramón Díaz, expulso diante do Botafogo na rodada anterior. Por outro lado, Félix Torres, Charles, Cacá e Yuri Alberto cumpriram suspensão e estão à disposição.

A expectativa no Parque São Jorge é que o Corinthians consiga transferir a boa fase das competições em mata-mata para o Brasileirão. Semifinalista da Copa do Brasil e com boa vantagem sobre o Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana, o time paulista quer afastar de vez o perigo de rebaixamento.

O time conta com uma sequência de quatro dos próximos seis jogos em casa para tentar garantir a permanência na Série A do Brasileirão para o ano que vem.

Além do Atlético-GO, o Corinthians enfrentará o São Paulo, no Mané Garrincha; depois, receberá Internacional e Athletico-PR; viajará para enfrentar o Cuiabá; e voltará para a Neo Química Arena, onde receberá o Palmeiras.

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza na Sul-Americana, Yuri Alberto destacou a importância de balançar as redes em um momento decisivo da temporada.

- O gol me passa muita confiança, muita energia da torcida e carinho de todos. A gente sabe que é uma partida muito importante e que pode nos tirar de uma posição desconfortável. A torcida está junto com a gente, e estamos trabalhando muito para sair vitoriosos - disse Yuri, ao site oficial do Corinthians.

Embora já esteja à disposição de Ramón Díaz, é pouco provável que Memphis Depay seja titular diante do Atlético-GO. O jogador não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando a Holanda foi derrotada pela Inglaterra na semifinal da Eurocopa. O atacante deve ficar no banco na partida diante do Atlético-GO.