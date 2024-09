Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Atlético-GO duelam pelo Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga hoje contra a equipe do Atlético-GO. No primeiro turno da competição, os times acabaram empatando no placar de 2 a 2. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da emissora de pay-per-view do Premiere.

O Timão busca se recuperar no Brasileirão; Veja todas as informações do jogo do Corinthians hoje (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após uma grande vitória pela Sul-Americana contra o Fortaleza por 2 a 0, resultado que deixa a equipe com grande vantagem para o jogo da volta das quartas de final da competição. No Brasileirão, o Timão enfrenta um momento complicado, já que é o segundo time da zona de rebaixamento. A possível estreia de Memphis Depay no jogo de hoje pode ser um grande atrativo para a torcida corintiana.

O Atlético-GO só está participando do Campeonato Brasileiro no momento e também está em um momento complicadíssimo na competição. Atualmente, a equipe goiana é o lanterna do campeonato com apenas 18 pontos e terá uma difícil missão para se recuperar no Brasileirão

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Atlético-GO

Brasileirão Série A - 27ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro, 16h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações confirmadas de Corinthians e Atlético-GO

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Carrillo) e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz

Desfalques: Alex Santana, Raniele, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios (Lesionados).

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Shaylon, Campbell e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez - Técnico: Umberto Louzer

Desfalques: Jorginho (Lesionado).