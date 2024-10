Clube da Série A assina com novo técnico para o final da temporada (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Bragantino anunciou Fernando Seabra como novo técnico. O treinador chega ao Massa Bruta com contrato válido até o final de 2025. Os auxiliares Álvaro Martins e Vinicius Rovaris também chegam ao clube.

➡️ Matemático revela pontuação para Vasco ir à Libertadores em 2025

Fernando Seabra chega com a missão de livrar o Bragantino do rebaixamento. Hoje, o Massa Bruta é o primeiro time no Z4, com 34 pontos. O clube não sabe o que é vencer há sete rodadas. A última vitória fará dois meses nesta sexta-feira (1º).

O técnico do chega após uma passagem pelo Cruzeiro. Na Raposa, Fernando Seabra comandou a equipe em 35 jogos. Ao todo, o treinador conquistou 17 vitórias.

Veja o anúncio do Bragantino

"𝗦𝗘𝗔𝗕𝗥𝗔 𝗘́ 𝗕𝗥𝗔𝗚𝗔!

Fernando Seabra está de volta ao Red Bull Bragantino, agora como treinador do Massa Bruta até o fim de 2025. Junto com ele, chegam ao clube os auxiliares Álvaro Martins e Vinicius Rovaris.

Seja bem-vindo, professor!

#BemVindoSeabra

#SeabraÉBraga

#RedBullBragantino"

Fernando Seabra assinou com o Bragantino até o final de 2025 (Foto: Divulgação/Bragantino)

O anúncio oficial foi feito pelo Bragantino na tarde desta quinta-feira (31). O Massa Bruta estava sem técnico desde que demitiu Pedro Caixinha no domingo (27).

O português esteve à frente do Bragantino em 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Ele deixa a equipe em 16º lugar no Brasileirão, com a mesma pontuação do Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

O treinador foi anunciado pelo Bragantino em 10 de dezembro de 2022, vindo de trabalho no Talleres. Ele ocupou o lugar que tinha sido de Mauricio Barbieri, demitido na reta final do Brasileirão daquele ano.