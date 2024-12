Campeão pelo Botafogo, Artur Jorge é eleito melhor treinador da América

Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão no comando do Botafogo, Artur Jorge é eleito o melhor treinador da América pelo jornal uruguaio "El País", nesta terça-feira (31). O português assumiu a direção técnica do Glorioso em abril e em questão de sete meses levou o time à inédita glória eterna.

O técnico de 52 anos se tornou o segundo português a conquistar o prêmio nos últimos cinco anos. Seu antecessor havia sido Abel Ferreira em 2021, quando chegou ao topo do continente pelo Palmeiras. Artur Jorge obteve 118 votos de 244 possíveis (48%) e ultrapassou por larga margem os membros do pódio. Ele é seguido por Gustavo Costas , técnico campeão da Copa Sul-Americana com o Racing, que recebeu 31 votos (12,7%), e Lionel Scaloni , líder da seleção argentina bicampeã na América com 28 votos (11,5%).

Além de Artur, Gabriel Milito, finalista da Libertadores e Ramón Díaz, do Corinthians, Roger Machado, do Internacional, e Pablo Vojvoda, do Foratleza, também são técnicos do futebol brasileiro que foram lembrados na votação. Confira a lista dos votos:

Artur Jorge | Brasil (Botafogo) - 118 Gustavo Costas | Argentina (Racing) - 31 Lionel Scaloni | Argentina (Argentina) - 28 Diego Aguirre | Uruguay (Peñarol) - 18 Gustavo Alfaro | Argentina (Paraguay) - 17 Néstor Lorenzo | Argentina (Colombia) -9 Gustavo Quinteros | Argentina (Vélez Sarsfield) - 6 André Jardine | Brasil (Club América) - 4 Gabriel Milito | Argentina (Atlético Mineiro) - 3 Guillermo Almada | Uruguay (Pachuca) - 2 Bielsa | Argentina (Uruguay) - 1 Ramón Díaz | Argentina (Vasco/Corinthians) - 1 Juan Pablo Vojvoda | Argentina (Fortaleza) - 1 Roger Machado | Brasil (Internacional) - 1 Gustavo Álvarez | Argentina (Universidad de Chile) - 1 Jorge Almirón | Argentina (Colo Colo) - 1 Martín Anselmi | Argentina (Cruz Azul) - 1 Efraín Juárez | México (Atlético Nacional) - 1

Na premiação feita pelo jornal, Luiz Henrique foi eleito o Rei da América com ampla maioria dos votos, seguido por Savarino, no segundo lugar. O camisa 7 do Glorioso recebeu 128 votos (52%), e a eleição contou com a participação de 244 jornalistas esportivos de todo o continente. O atacante concorria à premiação junto com mais dois jogadores alvinegros: Thiago Almada e Igor Jesus. Além de Lionel Messi e Léo Hernández, do Peñarol. É a primeira vez que um atleta do Botafogo vence a categoria.

Futuro de Artur Jorge em aberto

Protagonista de uma temporada fantástica do Botafogo em 2024, o treinador Artur Jorge segue com futuro indefinido na equipe. Em entrevista à rádio portuguesa "TSF", o luso foi questionado sobre os próximos passos da carreira e deixou claro que está aberto às oportunidades que o mercado oferecer. Após a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o técnico tem conversas para assumir Al-Rayyan, do Catar.

Pelo Botafogo

Artur Jorge, contratado em abril de 2024, esteve à frente do Botafogo em 55 partidas. Durante esse período, alcançou 31 vitórias, 15 empates e sofreu apenas nove derrotas, conquistando dois títulos: a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

