O Fortaleza conquistou mais uma vitória, neste domingo, na Arena Castelão. Desta vez, a vítima foi o Athletico, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Pikachu foi o único do confronto, que deixou o Leão na 7ª colocação, com 23 pontos. O Furacão é o 11º, com 20 pontos. Assista aos melhores momentos da partida no vídeo acima.