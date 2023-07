O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, aproveitou as férias para visitar Camarões, país natal de seu pai. Durante a viagem, o francês foi até a aldeia de origem da família, marcou presença em centros educacionais apoiados pelo seu instituto, o IMBK, e até se encontrou com autoridades camaronesas. Em uma das visitas, o jogador aproveitou para jogar bola com jovens camaroneses. Assista acima.