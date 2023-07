O Fluminense voltou a vencer neste domingo (9), e superou o Internacional por 2 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final do confronto, André conversou com a imprensa sobre temas polêmicos da semana tricolor. O volante negou a existência de um ambiente conturbado no Flu, criticou o tom dos protestos de torcedores e elogiou Fernando Diniz. Veja tudo o que disse o jogador no vídeo acima!