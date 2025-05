Técnico do Santos, Cléber Xavier fala sobre rebaixamento: ‘No momento, essa é a realidade’

Em uma noite de poucas emoções, o Santos empatou por 0 a 0 com o Ceará, nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque. Com apenas uma vitória em oito jogos, o Peixe ocupa a penúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro e começa a conviver com o fantasma do rebaixamento para a Série B.

O técnico Cléber Xavier, que fez apenas seu terceiro jogo à frente da equipe, foi direto ao analisar o momento santista.

— No momento, essa é a realidade [luta contra o rebaixamento] — admitiu o treinador, após a partida.

A campanha da equipe neste início de Campeonato Brasileiro é ainda pior do que a registrada em 2023, ano do rebaixamento inédito. Naquela altura da competição, o time somava 11 pontos. Atualmente, tem apenas cinco.

— Já passei por essa situação como auxiliar em outros clubes. Em 90% consegui sair dela, e dessa forma: com trabalho e passando confiança aos atletas. E eles se entregando. Eles estão se entregando. É que às vezes a pressão é difícil de lidar, e a gente tem que trabalhar isso. A urgência está no próximo jogo. Então a gente tem que trabalhar para o próximo jogo. Manter o que a gente fez de bom defensivamente, manter o que a gente fez de bom na construção inicial, ajustar algumas situações da parte ofensiva, seguir trabalhando para que essa vitória venha.

O Santos está prestes a completar um mês sem vencer. A última vitória do Alvinegro Praiano foi no dia 16 de abril, quando derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro.

— A gente tem que usar mais uma semana de treino agora para trabalhar para o jogo contra o Corinthians. Sobre o torcedor não tem nada o que falar. Torcedor veio hoje, lotou o estádio, apoiou o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se vaiou, foi no final do jogo, né? É um direito que ele tem. Mas apoiou na Vila, quando teve o jogo contra o CRB. Já era uma situação difícil, mas apoiou também o quanto pôde, né? E a gente acabou sofrendo o empate, que não era o nosso desejo. Então não tem nada para falar com o torcedor — completou o treinador.

O empate sem gols com o Ceará manteve o time com apenas cinco pontos conquistados, e mais uma vez evidenciou as dificuldades ofensivas da equipe. Apesar de ter mais posse de bola e controlar boa parte do jogo, o Santos finalizou pouco e criou poucas chances reais de gol.

— Precisamos melhorar a nossa efetividade. Precisamos acertar o gol. Precisamos melhorar nossas finalizações. Trabalho, trabalho, trabalho — avaliou Xavier.

O próximo desafio será um clássico que promete ser decisivo para os rumos do time na temporada. O Santos enfrenta o Corinthians, no domingo (19), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão. Depois, a equipe viaja a Maceió, onde encara o CRB pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22, após empate por 1 a 1 no jogo de ida.