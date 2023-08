Nesta segunda-feira (21), o Goiás empatou, em 1 a 1, com o Athletico-PR. As equipes encerraram a 20ª rodada do Brasileirão 2023, em partida que aconteceu no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Vitor Roque abriu o placar para o Furacão, mas Alesson deixou tudo igual para os Esmeraldino.