Pablo Vegetti não precisou de muito tempo para cair nas graças do torcedor do Vasco. E com justiça. Recém-chegado ao clube, o atacante já soma dois gols em três jogos com a camisa cruz-maltina, e participou diretamento no tento anotado por Serginho, neste domingo, que deu ao time de São Januário a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã. E bem ao seu estilo: o jogo aéreo.



Contra o Galo, o centroavante subiu mais alto do que a defesa e cabeceou firme para ótima defesa do goleiro Éverson. No rebote, porém, Serginho só empurrou para as redes e fez o gol único da partida. Essa, no entanto, não foi a única vez que o atacante argentino levou perigo. Poucos minutos depois, em novo cruzamento de Lucas Piton vindo da esquerda, o camisa 99 voou e mandou a bola no travessão da equipe mineira.



Com 1,87m de altura, Vegetti vem tendo a maior média de duelos aéreos vencidos por 90 minutos em campo neste Brasileirão. São 23 disputas ganhas em apenas 197 minutos de atuação, um rendimento de 10,5 duelos pra cada partida completa.



JOGADORES COM MAIS DUELOS AÉREOS GANHOS

- Média por 90 minutos em campo / mínimo de 2 jogos

- Dados do Sofascore



1º - Vegetti - Vasco - 10,5

2º - Bruno Mezenga - Santos - 7,8

3º - Matheus Babi - Goiás - 7,1

4º - Réver - Atlético-MG - 6,9

5º - Pablo - Flamengo - 6,8