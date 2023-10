O meia-atacante Yeferson Soteldo, do Santos, foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (20). A pena foi aplicada após expulsão do jogador na derrota por 2 a 0 para o América-MG, na Arena Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta é considerado reincidente, e existe a possibilidade do clube não recorrer.