Garro diz que vai ficar fora do Corinthians para tratar lesão no joelho

O Corinthians terá um desfalque de peso por tempo indeterminado. Rodrigo Garro ficará afastado dos gramados devido a uma tendinopatia no joelho direito, problema que o acompanha desde o ano passado.

— Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar — afirmou o Garro em entrevista à “Espn”.

O camisa 8 do Corinthians passou por um processo diferenciado de preparação, focado no tratamento do joelho.

Por conta disso, sua estreia no ano ocorreu apenas na oitava rodada do Campeonato Paulista. Até então, o meia ainda sentia dores, mas conseguia atuar. Porém, às vésperas da final do estadual, Garro sofreu uma piora significativa, quase ficando de fora da decisão.

— Estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana treinando. Mas numa jogada senti como nunca antes. Falei: ‘Cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé’. Eu não sabia como, mas sabia que teria que jogar na quinta. Saí e fiquei chateado, triste. Como todo mundo sabe eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar — explicou o jogador.

Mesmo convivendo com dores, o jogador decidiu se sacrificar. O argentino revelou que chegou a convencer o técnico Emiliano Díaz a escalá-lo para a decisão contra o Palmeiras, mesmo sem conseguir andar direito, atuando sob efeito de anestesia. No entanto, Garro admitiu que a lesão está prejudicando seu rendimento em comparação a 2024 e pode comprometer sua carreira no longo prazo.

— Coloquei anestesia para jogar, na verdade. Senão não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco, que poderia acontecer, sentir muita dor, e ter que suportar. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo, uma final, o Derby. É algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for — revelou o jogador.

Sem Garro, o Corinthians empatou com o Bahia fora de casa na estreia do time no Campeonato Brasileiro, neste domingo. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando recebe o Huracán, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.