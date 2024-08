Botafogo x Fortaleza: Vojvoda tem dado surpreendente no confronto direto contra o Alvinegro

Vojvoda nunca venceu o Botafogo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 20:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O duelo entre Fortaleza e Botafogo será marcado pela disputa da liderança no Campeonato Brasileiro. Particularmente, o jogo pode ser especial para um personagem específico: Juan Pablo Vojvoda.

Vojvoda nunca venceu o Botafogo como técnico do Fortaleza. Ao todo, foram três derrotas e dois empates em cinco partidas.

⚽ RELEMBRE OS CONFRONTOS ENTRE BOTAFOGO E FORTALEZA COM VOJVODA:

- Fortaleza 1 x 1 Botafogo (6ª rodada do Brasileirão 2024);

- Fortaleza 2 x 2 Botafogo (29ª rodada do Brasileirão 2023);

- Botafogo 2 x 0 Fortaleza (10ª rodada do Brasileirão 2023);

- Fortaleza 1 x 3 Botafogo (25ª rodada do Brasileirão);

- Botafogo 3 x 1 Fortaleza (6ª rodada do Brasileirão).

O Fortaleza ocupa a liderança do Brasileirão com 48 pontos. Já o Botafogo tem um ponto a menos.

Botafogo e Fortaleza empataram no primeiro turno (Foto: Pedro Chaves/AGIF)

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão.