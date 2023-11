Com este resultado, o Bahia deixa a zona do rebaixamento e alcança a 15ª posição, com 41 pontos conquistados no campeonato até aqui. Por outro lado, o Corinthians segue com sinal de alerta aceso: o time segue na 12ª colocação da tabela com 44 pontos, e não se vê completamente livre da ameaça do rebaixamento.