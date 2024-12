Bahia vence Cuiabá de virada pelo Brasileirão

O Bahia venceu o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste sábado (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, Eliel abriu o placar para o time mandante. Ademir deixou tudo igual. Posteriormente, o Tricolor de Aço virou com Luciano Rodríguez.

Com a vitória, o Bahia, que não vencia há sete jogos, chegou aos 50 pontos, e segue vivo na briga pela vaga para a Libertadores. O Cruzeiro, que ainda joga nesta rodada, pode passar o Tricolor de Aço. O Cuiabá, já rebaixado, tem 30 pontos (19ª posição).

Como foi o jogo?

O primeiro tempo na Arena Pantanal contou com duas equipes propondo jogo, com 13 finalizações. O Cuiabá abriu o placar aos 16 minutos com Eliel, que recebeu cruzamento de Isidro Pitta. O Bahia empatou aos 36, com Ademir (com assistência de Jean Lucas), em um gol semelhante ao do adversário. A equipe mandante, já na reta final da primeira etapa, teve uma grande chance de voltar a ficar na frente no marcador, com Pitta. O centroavante, no entanto, desperdiçou.

O Dourado voltou do intervalo pressionando o Tricolor de Aço, e chegou a balançar a rede aos quatro minutos. O gol, no entanto, foi anulado por impedimento no início da jogada. Quem marcou foi o Tricolor de Aço, aos 38', com Luciano Rodríguez, em uma bonita jogada individual. Até o fim do confronto, a equipe de Rogério Ceni buscou controlar o placar.

O que vem por aí?

O próximo jogo do Bahia será na terça-feira, quando visita o Corinthians. Já o Cuiabá vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1X2 BAHIA

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🥅 Gols: Eliel, 16'/1°T (1-0); Ademir, 37'/1°T (1-1); Luciano Rodríguez, 38'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Max, Julian Tobar, Fernando Sobral, Isidro Pitta e Jonathan Cafu (CUI); Luciano Rodríguez (BAH)

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco.)

Walter; Matheus Alexandre (David), Marllon, Empereur e Ramon; Fernando Sobral (Denilson), Luca Mineiro e Max (Railan); Cleyson (Jonathan Cafu), Eliel (Jadson) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto (Santiago Arias), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nicolas Acevedo), Jean Lucas (Thaciano) e Everton Ribeiro (Gabriel Teixeira); Cauly, Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez.