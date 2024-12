Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileirão

Com algumas novidades, o Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-GO pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será marcada pela estreia do técnico interino, Felipe, que assumiu após a demissão de Rafael Paiva.

As principais mudanças estão no ataque. Felipe escalou Maxsuell e Rayan nas pontas. Philippe Coutinho também está entre os titulares no meio-campo.

Na defesa, Felipe sacou o lateral-direito Paulo Henrique. Com isso, o uruguaio Puma Rodríguez começa a partida.

Escalação do Vasco

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho, Maxsuell, Rayan e Vegetti.

Vasco e Atlético-GO se enfrentam às 21h30 deste sábado (30), em São Januário. O Cruz-Maltino é o 11º colocado, com 43 pontos, na classificação do Campeonato Brasileiro. O Dragão, por sua vez, é o lanterna da competição, com 26 pontos.