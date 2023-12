O Atlético-MG recebe o São Paulo neste sábado (2), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e do tempo real no Lance!.