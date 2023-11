A condição atual do Atlético na disputa do Brasileirão não surpreende pela qualidade do elenco ou do seu comandante, mas pelo início ruim diante da equipe, sobretudo nos primeiros jogos de Felipão. O técnico demorou nove partidas para conhecer sua primeira vitória no campeonato. O aproveitamento ruim fez com que o Galo se aproximasse da zona do rebaixamento em certa altura da competição.