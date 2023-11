>ESTABILIDADE TÁTICA

Felipão demorou um bom tempo para conhecer o elenco do Atlético, montado por Eduardo Coudet, seu antecessor. Este pode ter sido um dos principais fatores para que o trabalho demorasse a engrenar. Nos últimos jogos, no entanto, o técnico encontrou um sistema ideal.



Se a maioria dos seus times atuavam no 4-2-3-1 nos últimos anos, neste Brasileirão o técnico passou a utilizar o 4-4-2 e deu liberdade para que Paulinho e Hulk se movimentassem e decidissem as partidas. A forma de chegar ao gol é a mesma de sempre: direta, com o mínimo de toques possível. O mérito do técnico, no entanto, é adaptar os jogadores a esse estilo, como contou o próprio treinador.



- Nós jogamos como nos últimos dez jogos: com um esquema bem definido taticamente. Dentro deste esquema, os jogadores me dão o que eu preciso em verticalidade e eles também estão jogando em suas características, e a gente vai adaptando ao estilo que a gente gosta. Por isso melhoramos no campeonato e estamos brigando por uma posição melhor.