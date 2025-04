Atlético-MG e Vitória empatam no Mineirão pelo Brasileirão

Atlético-MG e Vitória empataram por 2 a 2 no Mineirão, neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. O Galo foi buscar o empate na reta final, após muito pressionar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo

A partida começou com o Atlético tendo maior posse de bola e criando as melhores oportunidades. Aos 14 minutos, Scarpa finalizou e a bola raspou a trave. Dois minutos depois, Hulk teve a melhor chance da primeira etapa. O camisa sete finalizou rasteiro, cruzado, forte, obrigando Arcanjo a fazer uma boa defesa. No lance seguinte, Hulk recebeu dentro da área e cabeceou para fora.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Vitória equilibrou mais. Erick, aos 32 finalizou para fora, mas levando bastante perigo. No lance seguinte, Hulk foi derrubado pelo goleiro adversário dentro da área e pediu pênalti, mas o árbitro assinalou impedimento do atleticano.

continua após a publicidade

O começo da etapa complementar foi o oposto. Logo no começo, Gustavo Mosquito fez boa jogada e cruzou para a área. Lucas Halter apareceu para mandar a bola para as redes, abrindo o placar para o Vitória.

Atlético-MG x Vitória (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Galo reagiu e voltou a pressionar em busca do empate. Aos sete minutos, Hulk tabelou com Arana, o camisa 13 invadiu a área e acertou o travessão. Os mandantes seguiram em cima, até que aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Fausto Vera, que cabeceia para empatar a partida.

continua após a publicidade

Mesmo com o Atlético melhor na partida, o Vitória aproveitou o contra-ataque com Gustavo e Matheuzinho. O camisa 30 passa por Everson e marca o segundo da equipe visitante.

O Galo pressionou bastante, até o fim. Na reta final, Igor Gomes marcou, aos 42 minutos, o gol de empate. Com oito minutos de acréscimo, os dois times seguiram lutando pela vitória.

O que vem por aí?

O Atlético e o Vitória entram em campo novamente nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O Galo vai visitar o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30. No mesmo horário, o Leão da Barra recebe o Fortaleza, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA

TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 13 de abril de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Lucas Halter (2'/2ºT) e Matheuzinho (19/2ºT) / Fausto Vera (12'/2ºT) e Igor Gomes (42/2º T)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Arana e Bernard / Willian Oliveira, Raul Cáceres e Janderson.

🟥 Cartão vermelho: Nenhum.

Arbitragem

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

🔎 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Rubens (Gabriel Menino), Fausto Vera (Bernard) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Rony e Hulk.



VITÓRIA (Técnico: Estephano Djian)

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Erick (Carlos Eduardo), Baralhas (Pepê), Willian Oliveira (Ricardo) e Matheuzinho; Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira).