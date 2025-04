O Atlético-MG entra em campo neste domingo contra o Vitória pela 3ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Mineirão, às 20h30 (de Brasília). Cuca tem alguns desfalques entre os titulares e terá que mexer na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Lyanco, um dos principais nomes do Galo na temporada, está fora após ter sido expulso contra o São Paulo na última rodada. O substituto imediato seria Igor Rabello, mas o zagueiro também não está disponível para a partida, por conta de uma lesão.

Treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na partida diante o Deportes Iquique, Cuca substitui Lyanco por Victor Hugo, que fez sua estreia pelo Galo. O camisa 14 é o provável substituto. Além dele, Cuca tem os garotos Rômulo e Iván Román, que não vem sendo utilizados.

continua após a publicidade

No meio de campo surge outra possível alteração. No jogo da Sul-Americana, Alan Franco sofreu uma entorse no joelho direito e saiu mancando. A situação do meia preocupa. Com isso, Rubens e Gabriel Menino, que disputam posição, devem formar o meio de campo atleticano.

DM do Galo

Alan Franco (entorse no joelho), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Igor Rabello (edema na região posterior da coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

continua após a publicidade

Provável escalação

Everson; Saravia (Natanael), Victor Hugo, Junior Alonso e Caio Paulista (Guilherme Arana); Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Torcida de volta

Apesar de ter desfalques na escalação, o Galo terá reforço fora dos gramados. Após jogar sem torcida na Sul-Americana, o Atlético terá a volta dos torcedores atleticanos no Mineirão. A punição ao clube mineiro só vale em partidas de competições da Conmebol, resta um jogo de portões fechados para o alvinegro.