A partida começou já com susto para os donos da casa após Zapelli acertar a trave, mas quem abriu o placar foi o Grêmio. Aos 6', Lucas Besozzi finalizou de canhota e abriu o marcador. Apesar do gol sofrido, o Athletico-PR não se abalou e estava melhor na partida. Mesmo assim, Luis Suárez quase ampliou para o Imortal, mas parou na boa intervenção de Bento. Para coroar o bom momento no jogo, aos 37', o Athletico-PR deixou tudo igual com Zapelli.