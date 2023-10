A manifestação do empresário e do jogador veio após de rumores nas redes sociais sobre um possível retorno do atacante, atualmente no LA Galaxy, ao Grêmio em 2024. No entanto, as especulações foram rechaçadas por Menzonza, que ainda diz que não há impedimento para Douglas Costa jogar em qualquer equipe do Brasil a partir do ano que vem; uma cláusula diminui os valores a serem pagos pelo Grêmio se o ponta assinasse com outro clube brasileiro até o fim deste ano.