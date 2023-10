Felipe acrescentou que a medida também visa evitar prejuízos para os torcedores do Glorioso, já que a realização do duelo com o Furacão no domingo implicaria numa mudança de data do confronto contra o Fortaleza, agendado para a terça-feira (24), conforme estabelece o Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o texto, deve haver um intervalo mínimo de 66 horas entre jogos oficiais disputados por uma equipe. O influenciador digital diz que a mudança do confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro vai afetar milhares de torcedores que já compraram passagem e hospedagem para ver o Glorioso em ação na capital cearense.