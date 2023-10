CONFIRA AS COINCIDÊNCIAS ENTRE 1995 E 2023:



- Imperatriz Leopoldinense campeã do Carnaval no Rio de Janeiro



- Palmeiras campeão brasileiro no ano anterior



- Fluminense campeão carioca no ano anterior



- Artilheiro do time começando com a letra T (Túlio Maravilha, em 1995, e Tiquinho Soares, em 2023)



- Seleção Brasileira Feminina eliminada na fase de grupos na Copa do Mundo