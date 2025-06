Globo toma decisão sobre Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira

A Globo determinou que o nome de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, seja pronunciado de forma abrasileirada por seus profissionais. A partir desta semana, narradores, comentaristas e apresentadores da emissora passaram a chamá-lo de “An-cé-lo-tti”, e não mais com a pronúncia italiana “An-che-lo-tti”.

A diretriz foi enviada por e-mail à equipe esportiva e também aos telejornais da casa. Segundo o comunicado, a proposta visa tornar o nome do treinador mais fácil de ser entendido pelo público. A emissora justifica que essa simplificação ajuda na identificação do público brasileiro com o técnico estrangeiro.

A instrução passou a ser adotada também nos noticiários de rede nacional, como o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, apresentados por William Bonner e Renata Lo Prete, respectivamente. O objetivo é garantir uniformidade na forma como o nome do técnico é dito na programação da emissora.

Enquanto isso, outras redes, como Record e ESPN, continuam utilizando a pronúncia italiana original do sobrenome do treinador.

Estreia de Ancelotti

A Seleção Brasileira fez nesta quarta-feira (4) o último treino antes da partida contra o Equador, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e tem provável escalação. A atividade foi a única em solo equatoriano e aconteceu no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, local do duelo.

Escalação da Seleção Brasileira contra o Equador

Apesar do treino em Guayaquil não trazer novidades, a tendência é que Ancelotti mande a campo a equipe esboçada na terça-feira (3), ainda em São Paulo. Assim, a escalação do Brasil diante do Equador deve ter: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.