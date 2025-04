Após uma sequência de resultado ruins, o Botafogo vinha pressionando para o clássico e venceu o Fluminense por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Brasileirão. Em entrevista depois da partida, capitão Marlon Freitas fez questão de defender o trabalho do técnico Renato Paiva.

O treinador português vinha sendo cobrado pela torcida por conta das derrotas recentes pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores. Em entrevista ao "Sportv", o capitão destacou o ambiente e defendeu a metodologia.

– Primeiro que prezamos muito pelo ambiente. O nosso é muito bom, muito alegre. Não podemos deixar cair. Desde o ano passado, desde que cheguei, prezamos por isso. Sabemos que tivemos um começo difícil, mas é o trabalho, estamos juntos com o professor, estamos entendendo a metodologia, comprando a ideia. Tem bastante coisa para melhorar, para ajustar. Vitória importante, precisávamos vencer, estávamos cinco jogo sem vitória, é difícil, estamos acostumados a vencer, foi a nossa cobrança. São três pontos, é trabalhar, com ambiente alegre, feliz, para continuar crescendo – afirmou Marlon Freitas.

Como foi a vitória do Botafogo?

No primeiro tempo, o Botafogo foi superior, tendo transições rápidas, invertidas de jogo eficientes e triangulações ao melhor estilo do Botafogo campeão de 2024 foram vistas no Nilton Santos. Foram pelo menos três chances claras de gol, com uma delas convertida: Matheus Martins obrigou Fábio a fazer grande defesa aos 19 e Vitinho abriu o marcador aos 36, com assistência de Igor Jesus. Fora isso, o camisa 99 passou perto de ampliar no finalzinho ao cabecear na trave.

Na etapa final a partida foi mais equilibrada, o Fluminense cresceu na partida e passou perto de empatar. Em suas melhores chances, Arias acertou o travessão e Bernal parou na grande defesa de John. Por outro lado, o Botafogo aproveitou os contra-ataques e ampliou no apagar da luzes com Savarino.

Savarino comemorando o segundo gol do Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com o resultado, o Alvinegro chegou à oitava vitória consecutiva sobre o tricolor carioca, no Clássico Vovó. No meio de semana as duas equipes voltam a campo pela Copa do Brasil. O Fluminense recebe a Aparecidense a partir das 20h30 (de Brasília) no Maracanã. No dia seguinte, o Botafogo joga com o Capital (DF) a partir das 18h (de Brasília) no Nilton Santos.