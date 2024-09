Vitinho, jogador do Botafogo em partida contra o São Paulo pela Libertadores, no Morumbis. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 26/09/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro

O Botafogo está de volta às semifinais da Libertadores. Após empate em 1 a 1, o Glorioso venceu o São Paulo nos pênaltis por 5 a 4 e consagrou a classificação no Morumbis. Um dos nomes da partida foi o lateral-direito Vitinho. Apesar da boa atuação, o jogador desperdiçou a sua penalidade, mas exaltou seus companheiros.

– Foi mais uma grande partida que a nossa equipe fez. Tivemos um bom primeiro tempo, com boa recuperação de bola e chances criadas e conseguimos a vantagem. Na segunda etapa sofremos um pouco mais, o que é normal já que o São Paulo precisava sair um pouco mais. No fim conseguimos a classificação nos pênaltis, acabei falhando, mas os meus companheiros foram muito bem, o John pôde ser decisivo novamente e conseguimos chegar às semifinais.

O Botafogo retorna as semifinais da competição após 51 anos, repetindo o feito de 1973 e 1963. Em bom momento na temporada, o Alvinegro também é o líder do Brasileirão com 56 pontos, três pontos à frente vice-líder Palmeiras. O lateral destacou o momento importante do clube.

– É um feito muito importante para o clube. Estamos felizes em poder representar o Botafogo na Libertadores e alcançar às semifinais. Esperamos poder chegar à final. Estamos bem focados nos objetivos do clube na temporada e não temos muito tempo para comemorar, já temos que nos concentrar no Grêmio no final de semana pelo Brasileirão.

Agora, o Glorioso volta à campo no próximo sábado (28), às 21h (de Brasília) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o {Grêmio}. Apesar de ser o mandante, a partida acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília.