Luiz Henrique é levado ao hospital após classificação do Botafogo na Libertadores

Luiz Henrique em ação pelo Botafogo contra o São Paulo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 01:38 • São Paulo (SP)

Luiz Henrique precisou ser conduzido ao hospital após partida entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, que rendeu ao Alvinegro a classificação às semifinais da Libertadores. O atacante sentiu uma indisposição e deixou o estádio de ambulância para a realização de exames.

▶️ Técnico do Botafogo, Artur Jorge discute com repórter após pergunta a Marlon Freitas

▶️ Quanto o Botafogo ganha pela classificação às semifinais da Libertadores?

O camisa 7 do Glorioso foi titular no duelo com o Tricolor Paulista nesta quarta-feira (25). No entanto, foi substituído por Matheus Martins aos 25 minutos do segundo tempo, já não se sentindo bem e claramente desgastado.

Confira abaixo a nota oficial do Botafogo sobre Luiz Henrique:

"O atleta Luiz Henrique sentiu uma indisposição após a partida de hoje e foi conduzido ao hospital para ser observado. O atleta está sendo acompanhado de perto pelo Departamento Médico do Clube."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luiz Henrique em ação pelo Botafogo contra o São Paulo. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Botafogo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores, depois de 51 anos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com o São Paulo, no Morumbis, na noite desta quarta-feira (25), com direito a gols de Thiago Almada e Calleri, a vaga foi decidida nos pênaltis, Nas cobranças, 5 a 4 para o Glorioso. Agora, o time carioca aguarda o vencedor de Peñarol x Flamengo, nas semanas de 23 e 30 de outubro.