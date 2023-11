Fortaleza e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2, nesta quinta-feira (23), na Arena Castelão, em jogo adiado válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brítez (contra) e Danilo Barbosa marcaram para o alvinegro, enquanto Yago Pikachu e Guilherme balançaram a rede para o Leão do Pici.