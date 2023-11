O Botafogo empatou mais uma partida no Brasileirão, dessa vez com o Fortaleza, no Castelão. Nesta quinta-feira (23), o Alvinegro ficou no 2 a 2 e desperdiçou a chance de voltar à liderança do torneio. Nas redes sociais, torcedores criticaram a dupla de zaga Victor Cuesta e Adryelson.