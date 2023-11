CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ !APAGÃO! Fortaleza triangula bem, acha espaço no sistema defensivo do Botafogo e abre o placar com Pikachu.

➡️ !BIZARRO! Tiquinho Soares ajeita de cabeça para o meio da área e Brítez marca um gol contra inacreditável.

➡️ Mesmos problemas. Defesa do Botafogo cochila de novo e Guilherme coloca o Fortaleza na frente do placar.

➡️ !INCENDIOU! Se pelo chão nada da certo, a bola parada é uma saída. Danilo Barbosa cabeceia firme e empata para o Botafogo.

➡️ Chance perdida. Com o empate, o Botafogo perdeu a oportunidade de retomar a liderança.