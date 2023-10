O Botafogo venceu o América-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18), na Arena Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Santos marcou os dois gols do Alvinegro, enquanto Benítez descontou para o Coelho. Confira os gols e os melhores momentos no player acima.