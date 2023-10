O Botafogo venceu a segunda partida consecutiva no comando de Lúcio Flávio. Desta vez, a vítima foi o América-MG, por 2 a 1, na Arena Independência . O técnico alvinegro enalteceu a retomada do espírito vitorioso da equipe. - Em razão de eu fazer parte do clube, mesmo não sendo da equipe B, eu acompanhava todos os jogos em casa, sabia como os jogadores tinham seus posicionamentos, eu apenas dei continuidade a uma situação que já era deles, já estava dentro deles. Por isso eu acredito que houve essa retomada em relação à forma como os jogadores estão se portando campo

O momento que o Botafogo vive, de liderar a competição há um bom tempo, automaticamente mostra uma capacidade boa do grupo e do elenco. Mas em alguns determinados jogos alguns jogadores acabam se sobressaindo por essa questão técnica. Nós do Botafogo ficamos felizes por ver o Júnior fazer dois gols como fez hoje mostrando uma capacidade que ele tem, de um jogo forte de um para um. É de uma alegria poder ter jogadores para contarmos com eles nestes momentos

— enalteceu Lúcio Flávio.