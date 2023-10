CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !PLUNCT PLACT ZUM! Júnior Santos balançou a rede duas vezes na partida.

> !GOLAÇO! Benítez tabela com Mastriani, deixa dois jogadores do Botafogo no chão e marca um belo gol.

> Cansaço. Adryelson, que estava com a Seleção Brasileira, chegou cedo do Uruguai a tempo de entrar em campo e foi substituído no decorrer do jogo.

> Filme repetido. Botafogo dominou o América-MG em boa partes de ambos os tempos e cedeu a pressão ao final.

> ESTREANTE! O zagueiro angolano Bastos fez a sua estreia com a camisa do Botafogo.