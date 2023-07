Quem segura o Botafogo? O cada vez mais líder do Brasileirão venceu o Grêmio, neste domingo, por 2 a 0, com gols de Eduardo e Carlos Alberto. Com o resultado, o Glorioso disparou na ponta, agora com dez pontos a mais do que o vice-líder, que é o Flamengo. Confira no vídeo acima como foram os melhores momentos da partida.