As duas equipes voltam-se nesta quarta-feira (12) para competições diferentes. O Botafogo viaja para a Argentina e enfrenta o Patronato, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, no jogo de ida do playoff das oitavas de final da Sul-Americana. O Grêmio, por sua vez, recebe o Bahia no jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, as duas equipes empataram em 1 a 1.