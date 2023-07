O comentarista Sérgio Xavier Filho, do "SporTV", usou as redes sociais para criticar o VAR no futebol brasileiro após a arbitragem anular um gol do Botafogo contra o Grêmio, em jogo disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste domingo (9). O atacante Tiquinho Soares balançou as redes na primeira etapa, mas os juízes entenderam que o zagueiro Victor Cuesta, responsável por escorar a bola para o companheiro, estava em posição irregular. Para o jornalista, o lance não ficou claro mesmo depois de um longo tempo de revisão.