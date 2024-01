A saída do argentino foi decidida por John Textor, proprierário da SAF alvinegra. A diretoria tem procurado mudar o perfil do elenco para 2024, buscando jogadores mais velozes em todos os setores, o que não é uma qualidade de Cuesta. A falta de velocidade da equipe está sendo vista como um dos motivos para a queda de rendimento do time no Campeonato Brasileiro.