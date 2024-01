O Botafogo chegou a um acordo para contratação do goleiro John, do Santos. O jogador aceitou a proposta salarial do Glorioso, que enviou proposta oficial ao Peixe, e o negócio foi sacramentado. Resta ainda, no entanto, a liberação do Real Valladolid, da Espanha, clube ao qual o jogador está emprestado até junho de 2024. A notícia foi divulgada primeiramente pelo "Canal do TF".