O atacante Luis Henrique, de 21 anos, não permanecerá no Botafogo em 2024. Em contrapartida, o clube acertou o retorno de Jeffinho, de 24 anos, que também atua pelo lado do campo. Os dois jogadores têm trajetórias parecidas: se destacaram com a camisa do Alvinegro, saíram para o futebol francês e retornaram ao time carioca por empréstimo. A seguir, o Lance! compara os números dos dois atletas ao longo da carreira.