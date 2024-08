Vice geral do Botafogo se pronuncia em defesa de John Textor

Vinicius Assumpção já defendeu John Textor em outras oportunidades na mídia (Foto: YouTube/Glorioso Connection)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (21) pela Libertadores, às 21h30. Fora de campo, um personagem conhecido foi nome no noticiário alvinegro: John Textor, dono da SAF do Glorioso. Após polêmicas, o empresário foi defendido pelo vice-presidente geral do clube, Vinicius Assumpção.

O jornalista Lúcio de Castro, por meio do portal ICL Notícias, publicou na última segunda-feira (19) uma matéria com uma série de investigações sobre movimentações financeiras de John Textor. Falências, parceria com magnatas russos e acusações de pirâmides financeiras são alguns "segredos de Textor", como escreve Lúcio. O jornalista disse que a pesquisa durou entre três e quatro meses e o levou a 10 países, sendo seis paraísos fiscais.

John Textor é acionista majoritário do Botafogo desde dezembro de 2021(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na série de tweets, Vinicius Assumpção defende Textor com o argumento de que o empresário está mexendo com as estruturas do futebol brasileiro devido suas declarações sobre arbitragem, manipulações de resultados e criação de uma liga de futebol não associada à CBF. Além disso, o Botafogo em boa fase na era SAF "incomoda" a imprensa, segundo o dirigente.

John Textor já foi se envolveu em polêmicas com a presidente do adversário do Botafogo na Libertadores: Leila Pereira, do Palmeiras. Na ocasião, também foi defendido publicamente por Vinicius Assumpção.

A eleição para presidente do Botafogo no quadriênio 2025-2028 será realizada no fim do ano, com Vinicius sendo participante na reeleição de Durcesio Mello. John Textor é dono do grupo de clubes Eagle Football Holdings, o qual o futebol do Botafogo faz parte.

