Leila Pereira alfineta denúncias de John Textor, do Botafogo: ‘São uma aberração, um desrespeito’

(Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira fala mais uma vez sobre as polêmicas com John Textor, dono da SAF do Botafogo. Em entrevista ao “UOL”, a dirigente criticou as denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro feitas pelo empresário.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

De acordo com o norte-americano, em entrevista ao "Canal do Medeiros", ele diz ter provas de que os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023 foram manipulados a favor do Verdão.

Protagonistas da corrida pela liderança do campeonato em anos consecutivos, o clima de decisão também se reflete fora dos gramados e ambos estenderam os acontecimentos da partida até os dias de hoje. Em novembro de 2023, o Alvinegro sofreu grande baque ao perder para o Palmeiras por 4 a 3, após abrir 3 a 0 no placar do primeiro tempo e criou-se uma rivalidade entre as equipes.

A presidente do Palmeiras entrou na Justiça contra John Textor e fez diversas ofensas em entrevistas. Leila não estará presente no Nilton Santos no duelo de reencontro das equipes, onde o Alviverde e o Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.