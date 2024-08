Denílson crava palpite para Palmeiras x Botafogo na Libertadores: ‘Sem pênaltis’

Segundo Denílson, o Palmeiras se classifica no tempo normal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 13:49 • São Paulo (SP)

Denílson Show, no programa “Jogo Aberto” da “Band”, nesta quarta-feira (21), cravou o resultado do segundo jogo entre Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, que será realizado hoje, no Allianz Parque, em São Paulo. O ex-jogador afirmou que o Verdão passa no tempo normal.

— O Botafogo é o favorito por vencer jogando bem, veio de um clássico jogando muito, também, pois provavelmente deve repetir o time, que venceu o Flamengo em meio de semana. Mas agora, é o seguinte, Palmeiras nestes momentos aí Loirão (Renanta Fan), aí é outra parada. Então já vou falar aqui, 2 a 0 Palmeiras. Palmeiras classifica no tempo normal, não tem penalidade, nada disso, é jogão. Sem conversa. — disse Denílson.

Ambos times chegam embalados para o confronto. O Palmeiras venceu o rival São Paulo, no último minuto e o Botafogo conquistou a vitória em cima do Flamengo após a goleada por 4 a 1.

Na primeira partida, no Nilton Santos, o Fogão saiu na frente com a virada de 2 a 1. Desta maneira, nesta quarta, o time carioca joga por um empate, enquanto para o Verdão, um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Caso haja dois ou mais gols de diferença, classifica o Palmeiras para as quartas de final.