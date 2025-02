O Botafogo foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0, neste domingo (9), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. É a segunda derrota seguida da equipe, que pode se complicar na reta final da Taça Guanabara. Após a partida, o técnico Carlos Leiria falou sobre as oscilações de desempenho e assumiu a responsabilidade pela atuação da equipe.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo perde para o Madureira e se complica na reta final do Carioca

▶️ Botafogo leva chapéu por Rollheiser e torcedores perdem a paciência com John Textor

Depois de conquistar o Brasileirão e Libertadores na última temporada, o Glorioso não tem tido um início de temporada à altura. Com a saída de Artur Jorge, Carlos Leiria assumiu o time desde os primeiros jogos da competição, mas tem sofrido para encaixar o elenco e repetir o bom desempenho de 2024.

Após a derrota para o Madureira, o técnico explicou a utilização dos reservas para o duelo em Cariacica e o planejamento do Botafogo para as próximas partidas.

continua após a publicidade

– Nós criamos um plano para treinar os nossos jogadores. Em um primeiro momento aumentamos a minutagem deles para em um segundo momento que eles tenham semanas inteiras, por isso que alguns não jogaram hoje. Temos que procurar entregar resultados, mas cuidar da saúde física dos jogadores. Agora abrimos um período bom para treinar com os jogadores que jogaram contra o Nova Iguaçu para pensar contra o Flamengo. É conseguir gerar tempo para que a gente possa treinar, sempre buscando desempenho e resultado .

Leiria diz entender cobrança do torcedor

Desde a volta do elenco principal, o Glorioso venceu apenas uma das quatro partidas disputadas: o clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos. A falta de resultados fez com que os torcedores presentem no Kleber Andrade perdessem a paciência e vaiasse o time em campo. O treinador assumiu a responsabilidade pelo resulto e afirmou entender a cobrança do torcedor.

continua após a publicidade

– Nós trabalhamos para o torcedor. Eles veem os jogadores e o trabalho que fazemos, e temos que estar aptos para o espetáculo. O torcedor é movido pela paixão e com certeza quando o resultado é adverso vai se manifestar, com todo direito - disse, acrescentando:

– Ainda há a memória da temporada passada, ele se acostumou a vencer. Isso com o tempo vai voltar a acontecer. Eu, enquanto técnico do Botafogo, até não contratarem ninguém, eu sou técnico, sou responsável dessa equipe e assumo a responsabilidade em termos de desempenho e rendimento, mas baseado em tudo que expliquei antes.

Agora, na próxima quarta-feira (12), o Botafogo reencontra o Flamengo, depois da derrota na Supercopa do Brasil, em clássico pelo estadual no Maracanã. Carlos Leiria falou sobre as expectativas para o confronto decisivo que valerá a vaga no G-4 da competição.

– Ainda é pós-jogo do Madureira, então ainda vamos organizar o próximo jogo. Um clássico por si só tem uma motivação muito grande, há um estado de concentração muito maior. Queremos trabalhar a maior estratégia possível. É um jogo atrasado, não sei a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo a gente consiga a manutenção no G4.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo