Torcida do Botafogo prepara ‘mosaico em movimento’ inédito no Brasil

Torcida do Botafogo no Maracanã em clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

Em jogo que antecede a semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, a torcida do Botafogo prepara uma grande festa para o duelo contra o Criciúma, no Maracanã. A tradição dos mosaicos não é novidade para os botafoguenses, mas nesta sexta-feira (18), o ‘Movimento Ninguém Ama Como a Gente’ promete inovar nas arquibancadas.

O maior estádio do Brasil será o palco de algo inédito. Inspirado nas lágrimas do urso Misha, mascote dos Jogos Olímpicos de 1980, na Rússia, os organizadores prepararam o primeiro mosaico em movimento do futebol brasileiro. O desenho, como de costume, será revelado na entrada dos times em campo.

Mascote Misha, símbolo dos Jogos Olímpicos de 1980, na Rússia. (Foto: Reprodução)

Com a intenção de resgatar a tradição das bancadas dos anos 80 e 90, a torcida do Glorioso preparou ações em todos os setores. Além do mosaico, serão diversas bandeirinhas, faixas verticais e bandeirão. Pelas redes sociais, o Movimento divulgou instruções para a festa e pediu para que os torcedores entrassem cedo ao estádio.

– A torcida do Botafogo, reconhecida nos anos 80 e início dos anos 90 como a "torcida das bandeiras", volta a resgatar essa tradição. Resgatar essa tradição é uma missão muito importante para nós.

Setor Sul

Estarão disponíveis no setor Sul várias bandeiras de diversos tamanhos. Os organizadores pedem a contribuição dos torcedores, e pedem atenção: utiliza-la somente quando a bola estiver parada, em momentos de explosão da torcida e, claro, na entrada do time em campo. O respeito ao irmão botafoguense deve vir em primeiro lugar. Além disso, será estendido um imenso tecido com a bandeira tradicional do Botafogo.

Leste Superior

Muitas faixas verticais subirão na arquibancada do setor Leste Superior, complementando a festa.

A orientação é para abrir totalmente as faixas antes de subi-las pelas cadeiras.

Leste Inferior

O mosaico em movimento acontecerá no setor Leste Superior e será dupla face, mais uma inovação da torcida botafoguense. A festa promete ser 360º e envolver todo o estádio. Confira as orientações dos organizadores:

Depois de duas semanas sem jogos oficiais, todos os ingressos foram esgotados para a partida da 30° rodada do Brasileirão. Mais de 60.000 torcedores vão embalar a equipe de Artur Jorge em busca dos três pontos para se manter na liderança do campeonato. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).