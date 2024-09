Torcida do Botafogo bate recorde de sócios, esgota ingressos e exibe mosaico inédito

Mosaico do Botafogo homenageia Rio de Janeiro. (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/09/2024 - 21:42 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), o Botafogo recebe o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Para o jogo decisivo, a torcida do Glorioso preparou uma festa especial para receber o time.

Na tarde desta quarta, o clube anunciou pelas redes sociais que atingiu a marca de 70 mil sócios-torcedores. O número é um recorde na história do Glorioso. A liderança isolada e a possibilidade de mais uma classificação histórica na Libertadores embalaram a boa fase do Alvinegro.

Por isso, os torcedores prepararam uma festa especial para a partida contra o Tricolor Paulista. Conhecido pelos seus mosaicos de tirar o fôlego, a escolha da noite foi um desenho dupla face, com dois desenhos formados. O primeiro deles uma homenagem a cidade do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor vestindo a camisa com a estrela solitária. No segundo, o tradicional cachorro, mascote do clube, com os olhos marcados por leds.

Perguntados sobre quem os botafoguenses gostariam de enfrentar na semifinal, com uma eventual classificação, os torcedores foram unânimes: Flamengo. Veja as respostas:

Todos os ingressos foram esgotados para ver o time de Artur Jorge. A novidade na escalação é a titularidade do lateral Alex Telles. Veja as escalações completas:

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Arboleda, Alan Franco, e Sabino; Rafinha, Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Wellington; William Gomes e Calleri.