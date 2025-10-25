Tiquinho volta à casa onde foi feliz e coroado ídolo do Botafogo
Atacante do Santos foi uma das contratações badaladas da SAF e deixou o clube com dois títulos
O duelo entre Botafogo e Santos, neste domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva uma situação especial: o reencontro de Tiquinho Soares com o estádio Nilton Santos, casa do Glorioso, após cerca de um ano.
ídolo desde a chegada da SAF, Tiquinho Soares deixou seu nome marcado na história do Glorioso após passagem de cerca de dois anos e meio. Contratado junto ao Olympiakos, da Grécia, o experiente centroavante foi referência quanto à parte técnica e identificação.
Casamento entre Tiquinho e Botafogo
Tiquinho disputou 120 partidas com a camisa do Botafogo e marcou 44 gols, além de contribuir com 17 assistências. Ótimos números. Ainda que tenha perdido espaço com a chegada de Igor Jesus e enfrentado drama familiar, que foi a perda do pai, em junho do ano passado, o jogador nunca deixou faltar garra em campo e foi abraçado pela torcida.
Os títulos da Libertadores e do Brasileirão deram fim a um relacionamento que, apesar de curto, não tem como dizer que deu errado. Da aproximação do público jovem aos gritos e a famosa comemoração, o atleta de Sousa, na Paraíba, deixou sua marca.
Agora do outro lado, o camisa nove do Peixe deve ser festejado pela torcida do Glorioso no Nilton Santos — assim como foram Júnior Santos e Tchê Tchê, que enfrentaram o time carioca na atual temporada por outros clubes. A arquibancada da casa alvinegra está pronta para lembrar que "Tiquinho Soares é f***!", como cantava a torcida.
No Peixe, o atacante de 34 anos não tem conseguido repetir a boa performance de outrora e virou opção no banco, com sete gols no ando sendo cinco no Campeonato Paulista. Assim como no primeiro jogo contra o ex-clube, no primeiro turno, que teve a vitória do Botafogo por 1 a 0, Tiquinho deve começar no banco.
