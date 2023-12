Tiquinho Soares desabafou após a derrota do Botafogo para o Internacional, por 3 a 1, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (6). O atacante falou sobre a derrocada do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, que terminou em quinto, depois de lider por 31 rodadas, com uma vantagem para o segundo colocado que chegou a 13 pontos.