A famosa frase é oriunda de uma crônica esportiva publicada na Revista Manchete pelo jornalista Paulo Mendes Campos (1922-1991). No texto intitulado de "O Botafogo e eu", o profissional compara as qualidades e defeitos de sua vida com a do clube da Estrela Solitária em artigo publicado no dia 25 de agosto de 1962, segundo o acervo do Instituto Moreira Salles.